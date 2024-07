Villa Certosa in vendita. C’è l’interesse di Four Seasons, il colosso alberghiero di Bill Gates

Silvio Berlusconi ha avuto come ospiti nelle sue stanze anche l’ex presidente statunitense George W. Bush, l’ex premier britannico Tony Blair e l’attuale presidente russo Vladimir Putin. Ora Villa Certosa in Sardegna, di proprietà della holding Fininvest, è in vendita e, dopo l’interesse del sultano del Brunei, il ricchissimo Hassanal Bolkian, vi hanno fatto visite ripetute emissari che fanno riferimento a Four Seasons. Questo non vuol dire che vi sia una trattativa per l’acquisto diretto, anche perché il colosso alberghiero del lusso, controllato da Bill Gates con un’importante partecipazione del saudita Al Waleed, gestisce e non compra direttamente, L’operazione viene condotta da altri operatori, come per esempio Fort partners, con cui la celebre Four Seasons lavora in tandem in tutto il mondo.