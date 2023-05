"Vietato sottovalutare"

"Un segnale inquietante che sarebbe colpevole sottovalutare. Qualcosa di grave sta accadendo tra i ragazzi, il mondo degli adulti deve rendersene conto – è l’allarme che lancia lo psichiatra Massimo Ammaniti sullo sfondo dell’aggressione alla prof di Abbiategrasso per mano di un suo studente –. I nostri ragazzi sono pochi, spesso figli unici, abituati ad essere al centro delle attenzioni familiari, con modelli educativi dove tutto viene giustificato". Questo produce – argomenta Ammaniti – un forte narcisismo che li porta a non saper elaborare le sconfitte e a reagire con la violenza". Appunto "come in questo caso" balzato sulle prime pagine dei giornali.