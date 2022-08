Lecce, il sindaco vieta il pallone in piazza: "Allora giochiamo con il cellulare"

Lecce, 11 agosto 2022 - Disse una volta Dino Zoff: "Nel 1982 diventammo campioni del mondo perché avevamo imparato a giocare a pallone in mezzo alla strada". Era vero. Anche se è lecito immaginare che i bambini di Melendugno, paesino giù al sud nella Puglia assolata, non avessero in mente quella frase, quando hanno deciso di inscenare la loro garbata ma geniale protesta. Ah, l’adolescenza! Quel fascino irresistibile di una libertà innocente che senti tra le dita e sotto la pelle, sempre sospettando, con ragione!, che presto la maturità te la porterà via, la libertà innocente. Ah, l’adolescenza! Dunque, ci sono questi ragazzini del meridione che si divertono a improvvisare spettacolari partite su pubblica piazza. Faceva così anche Diego Armando Maradona, in assenza di un campo verde: "Niente ti insegna a dribblare come scartare l’avversario tra un motorino parcheggiato e una bicicletta in transito". Ipse dixit. E insomma all’improvviso ai monelli di Melendugno il Comune vieta il rumoroso divertimento. Motivo: la gente che abita in zona protesta, il selciato è stato rifatto e bla bla bla. Intendiamoci: tutto regolare, qui non si mettono in discussione commi, codici e codicilli. Ma di mezzo c’è la dolcissima inquietudine degli adulti di domani. Che nel presente sarebbero anzi sono nativi digitali, come si dice, cioè sanno usare gli smartphone come i loro antenati usavano le biglie per giocare in spiaggia. Dunque, ecco qua. "Criticate tanto la nostra generazione ma poi ci togliete pure il pallone": slogan efficacissimo, accompagnato da foto sui social di loro stessi, sdraiati a pancia all’aria sull’erba, intenti a smanettare sul cellulare. Tradotto per i duri di comprendonio: ma voi adulti di oggi siete prigionieri della vostra contraddizione. Ci accusate di pensare solo a Facebook, Instagram, Tik Tok e Twitch, alle diavolerie del Metaverso. E poi ci impedite di ...