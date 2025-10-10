Venerdì 10 Ottobre 2025

Venerdì 10 Ottobre 2025

CronacaVideogiochi: 7 italiani su 10 li usano per ridurre stress e ansia. “Il 54% li usa per aumentare la felicità”
10 ott 2025
REDAZIONE CRONACA
Videogiochi: 7 italiani su 10 li usano per ridurre stress e ansia. “Il 54% li usa per aumentare la felicità”

Ecco i risultati dello studio ‘The power of Ilay” presentato a Pesaro Presentato. Non solo effetti sul benessere: i videogame sviluppano pensiero critico e problem solving

Pesaro, 10 settembre 2025 – Spesso demonizzati, i videogiochi aiuterebbero a stare bene. Dopo la svolta la rivoluzione degli exergames, i videogiochi che aiutano a combattere l’Alzheimer, arriva ora l’ultima scoperta sui videogame: riducono stress e ansia, stimolano creatività e favoriscono la felicità. Ma non solo. Giocare alla consolle serve anche al lavoro: sviluppa problem solving, pensiero critico e gioco di squadra

Lo rileva ‘The power of play’, uno studio condotto su 24mila videogiocatori di 21 Paesi, tra cui l'Italia, presentato oggi in occasione della Giornata mondiale sulla salute mentale durante il festival di Pesaro sui videogiochi a impatto sociale 

Cosa dice la ricerca

La ricerca – coordinata da ‘Entertainment software association’ (Esa) in collaborazione con ‘Video games Europe’ e Iidea (l'associazione di categoria dell'industria dei videogiochi in Italia) – mostra che il 71% degli italiani dichiara di giocare per rilassarsi e ridurre lo stress, il 60% come antidoto contro l'ansia, il 49% per combattere la solitudine e il 54% per aumentare la felicità quotidiana.

Antidoto contro lo stress?

Il sollievo dallo stress risulta tra i tre principali benefici percepiti in tutti i 21 Paesi coinvolti. Quasi un videogiocatore su due afferma di giocare per stimolare la mente. I generi più amati sono i puzzle game (51%), seguiti dai giochi d'azione (35%) e quelli basati su abilità o fortuna (33%).

Un allenamento per la carriera

Gli italiani riconoscono ai videogiochi un ruolo nello sviluppo di competenze professionali: il 34% ritiene che l'esperienza videoludica abbia avuto impatto positivo sul proprio percorso lavorativo o formativo, grazie a creatività (70%), problem solving (67%), lavoro di squadra (64%), pensiero critico (57%) e gestione del tempo (50%).

Il 28% afferma che i videogiochi hanno influenzato le proprie scelte di studio o carriera. Sul piano sociale, il 39% dei genitori intervistati afferma che giocare insieme ai figli ha migliorato la relazione familiare, mentre il 61% riconosce ai videogiochi la capacità di creare nuove connessioni sociali.

