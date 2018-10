Cronaca

Yara Gambirasio, tutte le tappe del giallo

Ergastolo per Massimo Bossetti. La Corte di Cassazione ha confermato la pena più severa nei confronti del muratore di Mapello, imputato per l'omicidio di Yara Gambirasio, la tredicenne scomparsa da Brembate di Sopra il 26 novembre 2010 e ritrovata morta tre mesi dopo. Si chiude così, dopo otto anni, un caso giudiziario che ha turbato l'opinione pubblica per la brutalità dell'aggressione e che ha tenuto col fiato sospeso per le complicate indagini, compiute a partire dal dna rintracciato sugli indumenti intimi della ragazzina. Quel dna che, incrociato con migliaia di campioni prelevati a tappeto, ha permesso di individuare prima il cosiddetto 'Ignoto 1' e poi di sovrapporlo con quello dello stesso Bossetti.