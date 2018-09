Cronaca

Trenta arresti per droga fra Italia e Germania

Un centinaio di uomini della Guardia di Finanza di Trento hanno portato a termine l’operazione internazionale antidroga denominata “Alba bianca”. Trenta arresti in Italia e all’estero, sequestrati 120 chili di droga per oltre 20 milioni di euro. Due le associazioni criminali radicate in Baviera e Trentino Alto Adige, Lombardia e Veneto.