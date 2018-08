Cronaca

Terremoto 2016, il video toccante della mamma che ha perso la famiglia

Un busto di donna vestita di nero, il volto non si vede. Sfoglia cartelli per 4 minuti, ogni foglio una lacrima. E' la protagonista del video di Sergio Giangregorio. Si chiama Patrizia Marano, è romana, sua cognata. La notte del 24 agosto 2016 fino alle 3.36 la sua vita era felice, in vacanza nella casa di famiglia a Pescara del Tronto. Poi tutto è cambiato per sempre. Il terremoto ha ucciso il marito Alberto, che le dormiva accanto, il figlio più piccolo Tommaso, di 16 anni, i genitori Santa e Corrado e il cognato Vito. Sono stati 47 quella notte i morti di Pescara, borgo raso al suolo, oggi Ground Zero del terremoto nelle Marche. Patrizia ricorda tutti i loro nomi, erano amici. I volti sorridono dalla cancellata dei giardinetti, eccoli stampati stampati sulle magliette. Questo era il luogo preferito dai ragazzi per le confidenze della sera. E qui vennero pietosamente raccolti i corpi delle vittime, nei giorni del disastro / Di RITA BARTOLEMEI