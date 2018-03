Cronaca

Smantellata psico-setta della dieta miracolosa tra le Marche e l'Emilia(LaPresse)

Rigido controllo dell'alimentazione e di ogni contatto con il mondo esterno: così una psico-setta, attiva nel campo dell'alimentazione macrobiotica tra le Marche e l'Emilia e smantellata dalla polizia, riduceva in schiavitù i propri adepti manipolandoli attraverso una dieta considerata miracolosa e pretendendo da loro donazioni di denaro. Cinque persone risultano indagate per associazione e delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù, maltrattamenti, lesioni aggravate ed evasione fiscale. Tra loro anche l'imprenditore dell'alimentazione Mario Pianesi.