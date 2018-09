Cronaca

Sgombero in centro a Milano, alta tensione tra giovani e polizia

La polizia ha sgomberato lunedì sera uno stabile occupato, poche ore prima, da alcuni ragazzi del centro sociale Zip (Zona indipendente politica) nella centralissima via della Signora a Milano. L'ordine era arrivato dal questore del capoluogo lombardo Marcello Cardona. Ci sono stati momenti di tensione tra gli agenti intervenuti e una quarantina di giovani che hanno fatto resistenza sedendosi a terra, per strada, intonando cori contro le forze dell'ordine e contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini. L'edificio che era stato occupato è in ristrutturazione da sei anni.