Cronaca

Scoperta a Trapani la casa di riposo delle torture(LaPresse)

La Guardia di Finanza ha arrestato due coniugi che gestivano una casa di riposo per anziani abusiva nella propria abitazione di Paceco, in provincia di Trapani. Guadagnavano 1.000 euro al mese, non dichiarati, per ogni assistito che maltrattavano sistematicamente. Le immagini mostrano violenze di natura verbale, fisica e psicologica. Somministrati medicinali senza alcun controllo con lo scopo di sedarli.