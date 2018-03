Cronaca

Scia luminosa illumina la notte dell'Italia

Curioso avvistamento questa notte, intorno alle 3.20. Una lunga scia luminosa ha illuminato, per diversi secondi, il cielo dell'Italia. Dalla Toscana alla Campania in molti hanno visto qualcosa "bruciare", ma è mistero sull'oggetto. C'è chi ha subito pensato alla stazione spaziale cinese Tingong 1 fuori controllo i cui frammenti potrebbero cadere anche sul nostro Paese. Tuttavia, secondo i calcoli, l'impatto dovrebbe avvenire tra il 28 marzo e il 4 aprile. Un meteorite dunque? Una stella cadente? In attesa di un chiarimento da parte degli esperti, ecco comunque lo spettacolo a cui in molti hanno assistito. (Video di Diego D’Arienzo)