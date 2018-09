Cronaca

Roma, Raggi contestata al parco della Resistenza

Piccola contestazione nei confronti della sindaca di Roma Virginia Raggi in occasione del 75esimo anniversario della "difesa di Roma". Alcune manifestanti al Parco della Resistenza hanno esibito cartelli con la scritta "1 giorno parco pulito, 364 giorni: parco uno schifo", lamentando le condizioni in cui versa il parco solitamente mentre viene pulito solo in occasioni particolari.