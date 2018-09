Cronaca

Roma, nuovo sgombero al campo nomadi Ex Casilino: 30 persone in Questura

Nuovo sgombero dell'area ex Casilino 900 a Roma. Circa trenta persone di varie nazionalità sono state portate presso gli uffici della Questura di via Patini per le consuete procedure di foto-segnalamento. Le forze dell'ordine, intervenute assieme agli operatori dell'Ama, hanno smantellato le baracche in cui vivevano anche alcuni minori. L'ex Casilino 900 di Roma era già stato fatto sgomberare dall'ex sindaco Gianni Alemanno nel 2010.