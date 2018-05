Cronaca

Roma, 22enne trovato morto con una scritta sul petto

Un ragazzo di 22 anni, discendente di una nobile famiglia romana, è stato trovato morto nella sua casa di via di Villa Grazioli, nel quartiere Parioli. Sul suo corpo una scritta "Mi hai lasciata sola. Mi vendicherò". Il ragazzo, tossicodipendente in cura presso una comunità di recupero, potrebbe essere morto per overdose di metadone ma al momento non si esclude nessuna pista. Indagata per omicidio colposo la fidanzata del ragazzo che con lui ha trascorso la notte precedente alla morte e che, interrogata dalle forze dell'ordine, ha negato di essere l'autrice della scritta. Quando gli agenti della squadra mobile l'hanno raggiunta, la ragazza era in stato confusionale e in possesso di droga. Il corpo senza vita del ragazzo è stato trovato dalla madre martedì mattina intorno alle 12. Il pm Mario Dovinola ha disposto l'autopsia e ha richiesto esami tossicologici approfonditi.