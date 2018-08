Cronaca

Rocca di Papa, intervista all'antifascista Ivano: "Futuro è integrazione"

Ritratto a tutto tondo di Ivano Ciccarelli, il militante antifascista che ieri a Rocca di Papa ha attaccato i fascisti di Casa Pound che manifestavano contro l'arrivo dei migranti della Diciotti, durante la puntata di "In Onda" su La7. "Credo in un Italia che può reagire in maniera differente dai fascisti all'arrivo dei migranti, il futuro è nell'integrazione" dice Ivano.