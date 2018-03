Cronaca

Ritrovato ordigno a Fano: 23 mila evacuati(LaPresse)

Il centro della città di Fano è stato evacuato dopo il ritrovamento di un ordigno bellico in un cantiere sul lungomare Sassonia: sono in totale 23mila le persone coinvolte. Secondo le disposizioni della prefettura "devono essere allontanati i cittadini da case, strutture ed edifici pubblici nel raggio di circa 1.800 metri dal punto di ritrovamento della bomba" come ha sottolineato in un video condiviso su Facebook il sindaco della città Massimo Seri. . L'ordine di evacuazione è valido sino alle 13 di oggi salvo proroghe. Stop anche per i treni dalle 21.30 di ieri sera.