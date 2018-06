Cronaca

Reggio Calabria, sbarca nave Ong con 232 migranti

Primo sbarco di migranti dopo l'insediamento del nuovo governo: è arrivata nel porto di Reggio Calabria la Sea Watch 3, nave di una ong tedesca con bandiera olandese con a bordo 232 migranti soccorsi in due diverse operazioni nel Canale di Sicilia. Molti presentano problemi di disidratazione per la lunga permanenza in mare. Tra i migranti soccorsi anche 29 minori non accompagnati di età compresa tra i 9 e i 18 anni. Solo ieri il ministro dell'Interno Salvini aveva bocciato l'attuale regolamentazione delle Ong, sostenendo che alcune fanno volontariato, mentre altre fanno affari.