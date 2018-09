Cronaca

Rapina Lanciano, preso il quarto uomo: folla inferocita durante l'arresto

È stato catturato a Caserta il quarto uomo, fortemente sospettato di essere il responsabile della banda che ha compiuto la violenta rapina in villa a Lanciano ai danni dei coniugi Martelli. L’uomo è di nazionalità romena come gli altri tre rapinatori fermati ieri. Durante l’arresto è esplosa la rabbia della folla: urla e parole forti contro di lui mentre veniva portato via dalla palazzina del centro storico a Santa Chiara, covo nel quale la banda si nascondeva. Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha espresso la sua soddisfazione per la cattura sui social: "Preso anche il quarto infame, bene".