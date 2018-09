Cronaca

Rapina in villa: arrestati tre romeni della banda

Sono stati arrestati alcuni dei presunti responsabili della rapina in villa di Lanciano in cui i due coniugi 69enni sono stati brutalmente picchiati e la donna mutilata a un orecchio. In manette tre romeni, che stavano per partire con l'auto usata per l'assalto all'abitazione del chirurgo, cui sono stati trovati addosso 3400 euro in contanti. I tre rapinatori farebbero pero parte di una banda composta anche da italiani, di cui uno di origini pugliesi. Le indagini proseguono. Intanto i due coniugi stanno meglio, la donna dovrebbe essere dimessa oggi dall'ospedale, il marito invece resta ricoverato.