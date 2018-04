Cronaca

Pasquetta: gita fuori porta per un italiano su 5(LaPresse)

Un italiano su 5 non rinuncerà alla tradizionale gita fuori porta del giorno di Pasquetta. Parchi e aree protette le mete più gettonate anche per fare un classico pic nic nel verde spinti dalla previsioni di bel tempo. Lo rivela un'indagine Coldiretti-Ixè 'La Pasqua 2018 degli italiani'. In 350 mila hanno scelto in particolare gli agriturismo per abbinare buon cibo e aria aperta. Ieri per il giorno di Pasqua gli italiani hanno speso oltre 1,2 miliardi di euro per imbandire le tavole con il netto prevalere del pranzo casalingo con parenti e amici.