Omicidio Di Pietrantonio, appello: Paduano condannato a 30 anni

Trent'anni di carcere. È la sentenza di condanna della corte d'Appello di Roma nei confronti di Vincenzo Paduano per l'omicidio di Sara Di Pietrantonio, uccisa e data alle fiamme nel 2016. L'ex vigilante 28enne era stato condannato all'ergastolo nel processo di primo grado. L'accusa chiedeva la conferma dell'ergastolo per omicidio premeditato aggravato. Nella sentenza il reato di stalking è stato assorbito dall'omicidio, ma "si tratta di una sostanziale conferma del primo grado" sottolinea l'avvocato di parte civile Nicodemo Gentile. Soddisfatti i legali dei genitori della vittima. "Sentenza giusta, non credo che si sia pentito", ha detto Concetta Raccuia, madre di Sara.