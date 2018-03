Cronaca

Napoli, aggredisce passanti con coccio di bottiglia: 3 feriti(LaPresse)

Un ventenne nigeriano è stato bloccato dalla polizia dopo che con il coccio di una bottiglia ha ferito 3 persone a Napoli. I tre feriti sono stati portati in ospedale: una delle vittime è grave. Anche lo straniero è stato condotto in ospedale: ancora da accertare le cause dell'aggressione.