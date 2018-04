Cronaca

Milano, sgomberato palazzo snodo nel traffico di droga(LaPresse)

Sono iniziate all'alba di giovedì mattina a Milano le operazioni per sgomberare un condominio di nove piani, in via Cavezzali (traversa di via Padova) secondo la Polizia, al centro di un importante traffico di stupefacenti. Numerosi gli interni occupati abusivamente. Il questore di Milano, Marcello Cardona, intervenuto sul posto ha commentato: "Siamo finalemente riusciti a recuperare questo pezzo di territorio che era una lacrima per la nostra città". Poi ha aggiunto: "Circa 60 persone saranno portate in questura per i controlli. Gli immobili saranno riconsegnati ai proprietari e dovranno essere messi in sicurezza".