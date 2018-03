Cronaca

Milano imbiancata, scuole chiuse in molte regioni

Nuove nevicate al Nord, Milano si è svegliata imbiancata come anche Torino, Genova, Bologna e Firenze. In azione mezzi spargisale, non sono segnalate particolari criticità. Attesi fiocchi a Roma, mentre continua il caos dei treni: oggi circolerà solo il 50% dei regionali in Liguria, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Toscana e il 30% di quelli di Trenord non viaggeranno in Lombardia. Anche Italo ha soppresso alcuni collegamenti. Scuole chiuse in molti comuni della penisola. Temperature in calo al nord, in salita al centro e in ulteriore aumento al sud.