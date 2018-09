Cronaca

Milano, 160 milioni di euro per riqualificare l'area ex Unilever

(LaPresse) - Un investimento da oltre 160 milioni di euro per riqualificare il quartiere tra via Toqueville e via Bonnet a Milano, a pochi passi da Corso Como, piazza Gae Aulenti e Fondazione Feltrinelli. Un'area di 22 mila mq che comprende la torre di 70 metri un tempo sede dell'Unilever. Il progetto di recupero, firmato Coima Sgr, dovrebbe concludersi nel 2020 e prevede anche la costruzione di un nuovo edificio di 4 mila mq destinato ad attività commerciali.