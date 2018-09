Cronaca

Incendio in metro a Roma, chiuso un tratto della linea A

Caos e disagi martedì pomeriggio a Roma per un principio di incendio in una galleria servizi interrata in via Marsala, alla stazione Termini. La linea A della metro è stata chiusa nel tratto tra San Giovanni e Ottaviano, Termini compresa, per consentire lo svolgimento delle verifiche tecniche. Nessuno è rimasto ferito.