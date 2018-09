Cronaca

Guasto sulla linea Roma-Firenze, treni paralizzati

Traffico ferroviario in tilt per un black out sulla Roma-Firenze causato da un guasto elettrico tra Settebagni e Capena che ha portato a rallentamenti su tutta le rete ferroviaria. La stazione Termini è piombata nel caos: fermi tutti i convogli alta velocità con ritardi di ore per i treni in partenza e in arrivo a Roma. Un venerdì nero per i viaggiatori che si sono lamentati per i numerosi disagi: tra loro anche il governatore della Toscana, Enrico Rossi, che si è detto pronto a chiedere spiegazioni alla Autorità di regolazione dei trasporti: "Siamo stati fermi per 5 ore e mezza - ha raccontato - e si è creata anche una situazione di panico".