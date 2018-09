Cronaca

Genova, Renzo Piano: "Il nuovo ponte dovrà durare mille anni"

Conferenza stampa in Regione, a Genova, per presentare il nuovo progetto del ponte sul Polcevera dopo il crollo del viadotto Morandi. "Il nuovo ponte dovrà durare mille anni, e non è una battuta. Deve essere d'acciaio", ha spiegato l'architetto Renzo Piano, autore del progetto. Al tavolo presenti il governatore della Liguria, Giovanni Toti, il sindaco del capoluogo ligure, Marco Bucci, i vertici di Ficantieri e Autostrade.