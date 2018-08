Cronaca

Genova, presentato piano demolizione ponte Morandi

Presentato il piano di demolizione preliminare del ponte Morandi da parte di Autostrade per l'Italia. Lo ha annunciato il commissario per l'emergenza e governatore della Liguria Giovanni Toti. "Si pensa a 30 giorni di esecuzione", ma per avere la tempistica esatta bisogna attendere il "permesso alla procura perché l'area è sequestrata", ha spiegato Toti illustrando i termini del progetto raggiunti durante un vertice con Aspi e il sindaco di Genova Marco Bucci. Toti è riuscito a strappare l'estensione della gratuità dei pedaggi nell'area genovese, ulteriore rispetto a quella che era stata inizialmente decisa".