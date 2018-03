Cronaca

Funerali Frizzi, tutto il mondo dello spettacolo in lacrime

Da Paolo Bonolis a Milly Carlucci, da Antonella Clerici a Simona Ventura, passando per il ministro Maria Elena Boschi, e altri personaggi dello spettacolo come Serena Autieri, Giorgia, Tosca D'Aquino e Leonardo Pieraccioni. Tantissimi sono stati i vip che si sono riuniti nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo, a Roma, per salutare per l'ultima volta Fabrizio Frizzi. Il conduttore è scomparso nella notte tra il 25 e il 26 marzo, lasciando la moglie Carlotta e la figlia, Stella, di 4 anni.