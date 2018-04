Cronaca

Elicottero caduto, morto uno dell'equipaggio

Non ce l'ha fatta uno dei cinque componenti dell’equipaggio che viaggiava sull’elicottero della Marina Militare precipitato nel Mediterraneo centrale. Lo ha reso noto lo Stato Maggiore della Difesa. Andrea Fazio, specialista di volo, è morto durante le operazioni di rianimazione dopo essere stato recuperato dai soccorritori in stato di incoscienza. Il velivolo è caduto durante una esercitazione notturna programmata nell'ambito dell'operazione "Mare sicuro". Gli altri quattro membri dell'equipaggio sono stati tratti in salvo dopo l'incidente e portati a bordo della nave Borsini su cui era imbarcato l'elicottero. Le loro condizioni di salute sarebbero buone.