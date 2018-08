Cronaca

Diciotti, Boschi: "Salvini telefoni a Orban e lo convinca ad accogliere migranti"

"Salvini faccia una telefonata al suo amico Orban e lo convinca ad accoglire su base volontaria questi migranti". La proposta/provocazione arriva da Maria Elena Boschi, in visita a Catania, dove è salita sulla nave Diciotti. "Le scelte di Salvini e di Di Maio stanno portando il nostro Paese all'isolamento in Europa. Anche il vertice di oggi si è risolto con un nulla di fatto - ha spiegato la deputata Pd -. Abbiamo sempre sostenuto che l'Unione Europea debba fare la propria parte. Non a caso con i governi Pd abbiamo raggiunto accordi importanti, nel 2015 anche per una ricollocazione obbligatoria vincolante dei migranti. Su questo si è fatto un passo indietro, perché ora è solo su base volontaria. Non mi pare che gli amici di Salvini stiano facendo la loro parte".