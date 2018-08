Cronaca

Diciotti, Boschi: "Impensabile che da 4 giorni non si trovi soluzione"

"In Parlamento chiederemo che il Governo riferisca su quelle che sono le sue responsabilità: Non è pensabile che non si trovi una soluzione dopo quattro giorni in cui una nave è ferma in un porto italiano, con persone a bordo che non possono scendere. Tra queste ci sono 11 donne che vengono da oltre due anni di violenze di ogni tipo". Lo ha detto la deputata Maria Elena Boschi a Catania, a margine della sua visita sulla nave Diciotti.