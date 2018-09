Cronaca

Crollo Ponte Morandi, demolizione non prima di 60 giorni

Il primo sopralluogo su ciò che resta del Ponte Morandi, in programma il 2 ottobre prossimo, si svolgerà nell'area Amiu sotto il viadotto distrutto. "La prossima udienza è stata fissata il 17 dicembre quando i periti porteranno in aula le proprie conclusioni", a spiegarlo al termine dell’incidente probatorio è stato - Andrea Martini, avvocato della famiglia Robbiano, tra le vittime della tragedia. "Salvo eventuali proroghe, la demolizione potrà partire solo dopo che le prove saranno assicurate, quindi non prima di dicembre", ha aggiunto il legale. In udienza non sono stati ammessi come parti offese la Cgil ed altre sigle sindacali. L'unica associazione ammessa è stata invece il Codacons.