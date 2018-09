Cronaca

Corteo antirazzista a Milano, striscione contro Salvini e vernice rossa al Pirellone

Corteo antirazzista a Milano per ricordare l’omicidio di Abdoul Guiebre, Abba, ammazzato a sprangate a Milano in via Zuretti 10 anni fa, nel settembre del 2008. Striscione contro Salvini davanti al Pirellone con la scritta "Lega ladrona". Spruzzata anche della vernice rossa all'ingresso dell'ex Palazzo della Regione.