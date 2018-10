Cronaca

Caso Lodi, famiglie e associazioni sotto il Comune: "La sindaca ci incontri"

C'è chi i documenti dai propri paesi di origine non è proprio riuscito a ottenerli e chi invece li ha recuperati e presentati ma aspetta ancora che il Comune li accetti. I genitori dei bambini di Lodi esclusi dalla tariffa agevolata della mensa, e quindi anche dal servizio, che a certi costi non si possono permettere, sono in presidio davanti al Comune, con l'appoggio delle associazioni. Una delegazione ha provato martedì mattina, 16 ottobre, a incontrare la sindaca leghista Sara Casanova per sollecitare le verifiche annunciate da tempo, ma non ancora fatte.