Cronaca

Caso Diciotti, Salvini indagato per sequestro di persona

Matteo Salvini indagato per sequestro di persona aggravato per il blocco dei migranti a bordo della nave Diciotti, "in territorio siciliano fino al 25 agosto 2018", come si legge nell'avviso. La procura di Palermo ha inviato gli atti dell'inchiesta al tribunale dei ministri. I carabinieri hanno consegnato una busta al Viminale e il ministro dell'Interno ha riferito la notizia sui social leggendo in diretta Facebook l'avviso di garanzia. "Non sono né preoccupato, né terrorizzato. Io sono stato eletto dagli italiani, altri organi dello Stato non sono stati eletti da nessuno", attacca Salvini. Fonti del Viminale fanno sapere che il vicepremier intende avvalersi della difesa dell'Avvocatura dello Stato.