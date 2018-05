Cronaca

Blitz dei centri sociali al Pirellone per incontro Salvini-Di Maio

Una ventina di ragazzi dei centri sociali sono arrivati in via Pirelli, a pochi metri dall'ingresso del Pirellone, per protestare contro l'incontro fra la Lega e i M5S. In testa al corteo è comparso uno striscione che recita: "Reddito per tutti, razzismo per nessuno". Alcuni manifestati hanno in mano cartelli con i visi di Luigi Di Maio e Matteo Salvini, 'double face', che girati diventano rispettivamente Silvio Berlusconi e Matteo Renzi, e la scritta "La stessa faccia della casta". Scanditi anche slogan contro la Lega. "Renzi, Di Maio, Berlusconi, tutta la casta fuori dai coglioni", urlano i giovani.