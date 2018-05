Cronaca

Bari, clochard accoltellato davanti a una scuola media

Un uomo senza fissa dimora di 45 anni è stato trovato riverso a terra, ferito con colpi di arma da taglio al torace, sulla scalinata della scuola media Amedeo D'Aosta di Bari, nel quartiere Japigia. Ad accorgersi della sua presenza il personale scolastico che, pensando ad un malore, ha chiamato il 112. I carabinieri, arrivati sul posto, hanno scoperto che si trattava di un'aggressione. L'uomo, con problemi di alcolismo, è stato portato in ospedale ma non è in pericolo di vita. I carabinieri stanno ora proseguendo le indagini per scoprire il responsabile.