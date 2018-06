Cronaca

Arrestato gambiano fedele all'Isis. "Sono soldato di Dio"

Sillah Ousman, 34enne del Gambia è stato arrestato a Napoli con l'accusa di essere legato all'Isis. Era partito alla volta della Libia insieme a un altro gambiano, il 22enne Alagie Touray, già arrestato ad aprile. Insieme avevano partecipato a un addestramento militare in un campo mobile dove si formano i futuri soldati o kamikaze del Daesh. Arrivati in Sicilia nel 2016, i due progettavano insieme un atto terroristico in Europa, presumibilmente in Francia oppure in Spagna. Sillah, di cui gli inquirenti tracciano il profilo di una persona "fragile psicologicamente, un soggetto borderline" che nella stanza del Cara in cui era accolto si era trovato spesso a far finta di usare armi, compresi mitra, con cui inscenava attacchi, mimava scene di esplosioni o di combattimenti. Era lo stesso Sillah a esternare la sua fidelizzazione all'Isis: nelle intercettazioni raccolte, il gambiano al telefono con la moglie si definisce un "soldato di Dio"