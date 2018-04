Cronaca

Agenti francesi a Bardonecchia, il sindaco: "Abbiamo informato il Prefetto"

Francesco Avato, sindaco di Bardonecchia, nel Torinese, si dice molto amareggiato per quanto successo in una sala della stazione della sua cittadina, cioè l'irruzione di agenti francesi nei locali in cui opera una ong, alla ricerca di un migrante sospettato di essere uno spacciatore. "Abbiamo informato il Prefetto - ha dichiarato - nelle prossime ore potremo definire meglio i contorni di questa vicenda".