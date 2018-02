Cronaca

Addio a Gian Marco Moratti, imprenditore e petroliere italiano

E' morto a 81 anni l'imprenditore e petroliere italiano Gian Marco Moratti, fratello di Massimo, ex presidente dell'Inter, e marito dell'ex sindaco di Milano Letizia Moratti. Era malato da tempo. Nato a Genova nel 1936, è stato presidente della società petrolifera Saras, la raffineria sarda inaugurata nel 1966 che è uno dei maggiori centri di raffinazione del petrolio in Europa e nel Mediterraneo. Ex presidente dell'Unione petrolifera, Gian Marco Moratti è stato nel consiglio di amministrazione del Corriere della Sera, della Bnl e dell'Inter. E proprio alla squadra nerazzurra è stato particolarmente legato: era il socio più anziano, dal padre Angelo aveva ricevuto le prime azioni nel 1948.