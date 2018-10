Cronaca

Aborto, a Verona la manifestazione nazionale di "Non una di meno"

Manifestazione nazionale a Verona delle attiviste di "Non una di meno" per l’aborto libero, sicuro e gratuito. Nella città veneta la scorsa settimana l’amministrazione comunale ha approvato una mozione che proclama Verona “città a favore della vita” e che finanzia progetti e associazioni cattoliche per la cosiddetta “adozione del feto”.