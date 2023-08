Il video per riaprire la strada fa il giro del web. Il sociologo: “Quei messaggi in Rete che puntano ai sentimenti e ci fanno immedesimare”

Roma, 6 agosto 2023 – Un mix perfetto. Il video-appello dei ragazzi di Fontanelice in poche ore è stato visto da mezza Italia e poi ha attraversato anche le Alpi. Ma come ha fatto un filmato di qualche minuto, senza vip e registrato con un semplice smartphone a diventare, come dicono gli esperti, virale? Come ha fatto a emergere dalla marea di messaggi che inondano ogni giorno i social? "Il primo dei fattori che possono facilitare la condivisione di un contenuto – spiega Massimiliano Panara ri, che insegna sociologia della comunicazione all’università Mercatorum – è che questo interpreti una sensazione, un momento o un fatto strettamente attuale. Deve avere la capacità di cavalcare gli eventi. Il video di cui stiamo parlando racconta i danni subiti a seguito dell’alluvione e, in senso più ampio, gli effetti sulle comunità locali del riscaldamento globale".

Una storia che parla a tutti?

"Se un contenuto intercetta il sentiment (le valutazioni che si formano sulla base delle emozioni, ndr) dell’opinione pubblica, è più probabile che venga condiviso. Vedere le conseguenze di una catastrofe climatica su una comunità locale attiva una dimensione mimetica: quello che è capitato a loro può in potenza succedere anche a chi sta guardando il video. È qualcosa di pubblico interesse che attiva forme di simpatia. È un paradosso, ma funziona".

In che senso?

"Solitamente un contenuto viene condiviso quando parla di qualcosa che avviene vicino a noi o se coinvolge persone famose. Quello di Fontanelice è un evento locale che interessa cittadini sconosciuti al grande pubblico. È un rovesciamento dei fattori della viralità. Ma questi ragazzi sono la parte che rappresenta il tutto, visto che si trovano a dover affrontare un problema generale".

Quale?

"L’inefficienza dei sistemi a cui ci affidiamo di reagire in tempi adeguati. Le grandi catastrofi rendono evidente la fragilità delle nostre capacità tecnologiche ed esaltano la dimensione umana, che è fatta anche dalla caratteristica profondamente umana del sapere stringersi gli uni agli altri. L’emozione diventa fondamentale".

E quanto conta l’emozione nella condivisione di un contenuto?

"Secondo gli studi più recenti un contenuto in grado di attivare la nostra area emotiva ha il 30% di possibilità in più di diventare virale. Se poi questa emozione è di tipo positivo, come nel caso dei ragazzi di Fontanelice, che chiedono agli utenti di essere aiutati, le probabilità salgono del 60%".

E l’autenticità dei protagonisti come influisce?

"È uno dei grandi temi della nostra epoca. Le persone per intervenire pretendono autenticità. In questo caso l’urgenza rende autentiche le richieste di questi ragazzi e favorisce ulteriormente il meccanismo di identificazione".

Quanto è contato che di questo video abbiano parlato media tradizionali e politici?

"Molto, è quello che gli specialisti definiscono effetto rimbalzo. Viviamo in un ecosistema mediale ibrido ed è questo a definire l’agenda pubblica".

Dalle parole ai fatti. Questi video quanto contano realmente per smuovere le situazione?

"È difficile che vengano date risposte se manca l’attenzione dell’opinione pubblica. Le istituzioni spesso hanno bisogno che ci sia un faro acceso per reagire a una situazione non calendarizzata. Il fatto che in queste ore si parli molto di questo video aumenta la possibilità che venga data una risposta".

I ragazzi di Fontanelice hanno anche avviato una petizione online su Change.org. È un sistema che funziona?

"Ogni petizione fa storia a sé. Il fatto che l’abbiano subito aperta dimostra una grande padronanza e conoscenza degli strumenti della comunicazione digitale: è un tassello di una autentica strategia comunicativa".