Video rubati a De Martino, l’indagine si sposta sul terreno del ‘revenge porn’. Cosa sta succedendo

Roma, 9 settembre 2025 – Si indaga per revenge porn nel caso del video estrapolato illegalmente dal sistema di videosorveglianza della casa romana di Stefano De Martino. Immagini private che riprendono momenti di intimità del conduttore tv con la fidanzata Caroline Tronelli, rubate probabilmente da remoto e sbattuti brutalmente in rete, su siti internet e chat di messaggistica. Le indagini, al momento contro ignoti, sono delegate alla Polizia Postale.

Si tratterebbe di un video che verosimilmente uno o più hacker hanno rubato introducendosi illegalmente nel sistema di videosorveglianza interno dell'abitazione violando la privacy e poi diffuso illecitamente. Una storia che, ad ogni tassello che emerge, diventa sempre più preoccupante, anche alla luce di un contorno di abusi virtuali contro le donne.

Dopo il caso del sito Phica.eu e il gruppo social Mia Moglie (slegati dal caso De Martino), gli argini si sono rotti e stanno emergendo casi di violazioni e intrusioni inquietanti e che, secondo gli esperti, potrebbe capitare ad ognuno di noi.

Il conduttore Stefano De Martino e la fidanzata Caroline Tronelli

Telecamere controllate illegalmente a distanza?

Una vicenda che sta assumendo toni sempre più inquietanti: partendo dall’indagine De Martino, la polizia postale è arrivata sulle tracce di un sito di Treviso con video trafugati da oltre 2mila telecamere di sorveglianza installate in abitazioni private, studi medici e centri estetici. La scoperta è avvenuta grazie all’indagine sul caso di Stefano De Martino, che nelle settimane scorse si è visto vittima di un'intrusione nel cloud del proprio sistema di videosorveglianza domestica.

Attivo almeno da dicembre 2024, il portale – che ha un dominio registrato alle Isole Tonga, nel Sud del Pacifico, per rendere difficile l’identificazione dei titolari dello spazio web – consente di visualizzare gratuitamente brevi estratti delle registrazioni, offrendo inoltre la possibilità di acquistare l'accesso alla videocamera, con possibilità di visualizzare ulteriori contenuti e addirittura controllare illecitamente la telecamera a distanza e all’insaputa dei proprietari.

Cosa sappiamo sull’inchiesta De Martino

L’inchiesta della procura di Roma sul video rubato all’ex marito di Belen e all'attuale fidanzata è iniziata proprio dall’ipotesi di hackeraggio. Tutto è iniziato con le ‘immagini hot’ e assolutamente private fatte circolare in rete. È stata la denuncia presentata dai legali del conduttore televisivo, gli avvocati Angelo e Sergio Pisani, a fare scattare le indagini. E l’esposto ipotizzava proprio la “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”, altrimenti detto ‘revenge porn’.

Inizialmente il fascicolo della procura capitolina era stato aperto per il reato di accesso abusivo a un sistema informatico, ma ora l’inchiesta si sta muovendo verso nuove piste, che hanno portato la polizia postale sulle tracce dell’inquietante sito di Treviso e ora hanno convinto il pm a ipotizzare perfino il reato di revenge porn.

Gli inquirenti, coordinati dal procuratore aggiunto Sergio Colaiocco, hanno affidato le verifiche alla Polizia Postale, che tenterà di individuare gli hacker che sono riusciti a impossessarsi dei filmati e a riversarli nella rete.

Garante per la privacy: stop alla diffusione del video

Nella vicenda è intervenuto anche il Garante per la privacy, che ha disposto l'immediata sospensione alla divulgazione dei video hot. L'Autorità per la protezione dei dati personali – ricordando che "la divulgazione di contenuti che riguardano la sfera personale ed intima, anche di personaggi noti, è suscettibile di determinare un pregiudizio grave e irreparabile per i soggetti coinvolti" – fa sapere di aver avviato "un'istruttoria" sul caso, al termine della quale "si riserva ogni opportuno provvedimento, sia di natura sanzionatoria che correttiva, nei confronti di coloro che risultassero responsabili delle violazioni accertate".