Video-beffa su TikTok Fingono un malore per salire sull’ambulanza "Ci serviva un passaggio"

di Lorenzo Muccioli

Chiamare l’ambulanza e simulare un malore solo per farsi dare uno ‘strappo’ fino a Riccione. Sembra quasi impossibile che un piano tanto demenziale possa essere stato partorito dalla mente di qualcuno. E invece è andata proprio così. "Il mio amico è svenuto, non so cosa fare, per favore mandate un’ambulanza", così inizia la chiamata partita domenica mattina da via Piane, nella zona artigianale di Coriano, meno di una decina di chilometri dalla Riviera. Il tono è allarmato, anche se l’autore della telefonata se la ride sotto i baffi. Lo stesso fa il suo degno compare, che continua a sghignazzare sbracato su una panchina, fingendo un collasso mai avvenuto.

"Viene l’ambulanza a prenderci, chi ha voglia di tornare a Riccione a piedi?". È il preludio a una farsa che in poco tempo ha fatto il giro del web. Già, perché i due giovani protagonisti della bravata non paghi di aver scomodato i sanitari del 118 distraendoli magari da una vera emergenza, sono andati anche oltre, raggiungendo nuove vette di idiozia. La loro impresa, infatti, è stata immortalata con lo smartphone ed è diventata un video caricato su TikTok, dove in poche ore ha collezionato 50mila visualizzazioni e centinaia di commenti. Una messa in scena che rischia però di essere pagata a caro prezzo dai due autori – una coppia di ragazzi 20enni e residenti nel Milanese – che sono stati denunciati dall’Ausl per la loro finta richiesta di intervento che ha portato all’attivazione dell’equipaggio di un’ambulanza. La posizione dei giovani è al momento al vaglio della procura di Rimini e sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Riccione. Nei loro confronti dovrebbe configurarsi quasi sicuramente l’accusa di procurato allarme, alla quale potrebbe aggiungersi anche quella di interruzione di pubblico servizio.

"Ragazzi, siamo sperduti in campagna, adesso risolviamo la situazione". Si apre con questa frase la clip pubblicata sul profilo TikTok di @ssikerim, profilo che conta oltre 56mila follower. Sono gli stessi ragazzi protagonisti del video a esplicitare, davanti alla telecamera, le loro intenzioni. Uno dei giovani contattata il numero di emergenza e, con una faccia tosta incredibile, inscena un assurdo teatrino con l’operatore. Racconta che il suo amico, all’improvviso, si è sentito male mentre camminava, accasciandosi a terra, e che ora è svenuto su una panchina. Illustra i presunti sintomi del malato immaginario, trattenendo a stento le risate. Dopo qualche minuto, ecco arrivare l’ambulanza. I sanitari visitano il ragazzo steso sulla panchina rendendosi conto che i suoi parametri sono perfettamente nella norma. I giovani continuano però a insistere, e così il presunto malato, accompagnato dall’amico-complice, viene caricato in ambulanza e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Ceccarini. Maurizio Menarini, direttore della centrale operativa 118 ed emergenza territoriale Romagna, condanna l’episodio e difende il lavoro degli operatori "che hanno eseguito le procedure in modo corretto e puntuale, attenendosi alle informazioni fornite dal chiamante. Allo stesso modo si sono comportati l’equipaggio, che ha trasportato il ragazzo e l’accompagnatore al pronto soccorso di Rimini, dove sono state effettuate le procedure di triage e accettazione. Il comportamento del personale Ausl è stato impeccabile, e va ricordato come, grazie all’impegno di professionisti sanitari e tecnici del sistema 118 Romagna e della rete ospedaliera dei pronto soccorso è possibile dare risposte adeguate alle reali emergenze con tempestività e qualità".

"Fenomeni vergognosi e in nessun modo giustificabili, come quello riportato nel video – conclude Menarini – devono ancora di più far riflettere sulla necessità di difendere il valore del servizio sanitario pubblico e sulla diffusione di una cultura civica che ne consenta il più appropriato utilizzo".