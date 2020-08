Vicenza, 19 agosto 2020 - E' stato individuato e posto in stato di fermo il presunto pirata della strada, che domenica sera ha travolto e ucciso una 15enne ad Arzignano, nel Vicentino. Si tratta di un 54enne, sottoposto a fermo di indiziato di delitto. Sono stati i Carabinieri del Nucleo investigativo di Vicenza e della Compagnia di Valdagno a rintracciarlo dopo due giorni di ricerche.

Il dramma si è consumato nella serata del 16 agosto, quando la ragazza, che secondo le prime ricostruzioni camminava lungo via Broggia, poco lontano da casa, è stata falciata da una vettura, che sopraggiungeva nello stesso senso di marcia e che poi si è dileguata. Erano stati i passanti ad avvertire i soccorsi, ma purtroppo per la 15enne non c'è stato nulla da fare: è morta sul colpo.