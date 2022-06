Vicenza, donna uccisa in strada a colpi di pistola da ex compagno. Killer in fuga

Vicenza, 8 giugno 2022 - Omicidio in strada a Vicenza: Lidia Miljkovic, una donna di origini serbe di 42 anni, è stata uccisa a colpi di pistola dall'ex compagno. L'uomo è in fuga sarebbe armato anche di esplosivi. Il femminicidio del Vicentino è avvenuto nel quartiere periferico Gogna, in via Vigolo, ai piedi dei colli. La donna aveva appena accompagnato a scuola i due figli e aveva ripreso l'auto per dirigersi in via Vigolo. Il corpo della donna è stato trovato riverso sull'asfalto vicino alla vettura con cui era giunta sul posto, forse per un appuntamento con l'omicida.

Secondo i primi accertamenti degli investigatori, l'ex compagno, anche lui di origini serbe, ha iniziato a sparare mentre la donna era ancora dentro la vettura. L'uomo è ricercato dalle forze dell'ordine con posti di blocco in tutta la provincia. Il Questore Paolo Sartori ha chiesto l'intervento per le ricerche di un elicottero e dei reparti speciali, per pattugliare la zona boschiva che si trova ai piedi di Monte Berico. Nelle operazioni sono coinvolti gli agenti della Questura di Vicenza, la Polizia ferroviaria e i carabinieri. Dai primi accertamenti è emerso che nei confronti dell'ex compagno era stata emessa nel 2019 un'ordinanza di divieto di avvicinamento alla donna.

Alcuni residenti hanno riferito di aver sentito sei spari e e che il killer, mentre si allontanava, avrebbe fatto esplodere due ordigni. Gli investigatori stanno ricostruendo i movimenti della donna, che farebbe lavori domestici in alcune villette della zona.

Sindaco Vicenza: "Siamo sgomenti"

Il sindaco di Vicenza Francesco Rucco ha commentato così il drammatico omicidio di questa mattina: "L'amministrazione è sgomenta di fronte a questo nuovo episodio di violenza - dice Rucco - che condanna con forza, certa che le forze dell'ordine si stanno impegnando al massimo per assicurare il responsabile alla giustizia".

"Un brutale assassinio"

"Come si può uccidere a sangue freddo una madre di due figli?". Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, non ha dubbi su quanto accaduto questa mattina in via Vigolo. "Un brutale assassinio che non trova alcuna giustificazione.

Un atto bestiale che, nel mentre lascia attoniti per l'efferatezza e assurdità, deve motivare tutti a sostenere con sempre più convincimento la difesa della cultura della legalità, del rispetto e del rifiuto di qualsiasi forma di violenza esercitata sulle donne ingiustificabile espressione di una rozza ignoranza primitiva - ha detto - Serve una risposta immediata, con una pena esemplare inflitta nel modo più tempestivo possibile dal giudice e fatta scontare fino in fondo".