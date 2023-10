Vice presidente Commissione Ue

Il dossier terrorismo è atterrato sulle cancellerie del Vecchio continente e si va ad aggiungere a un contesto che, complice la guerra in Ucraina, viaggia da tempo sul filo dell’emergenza. Bruxelles, tuttavia, è costretta a correre ai ripari: un piano per la sicurezza verrà presentato stamattina dal vice presidente della Commissione Ue Margaritis Schinas e dalla titolare agli Affari Interni, Ylva Johansson. L’obiettivo di Bruxelles è innanzitutto quello del coordinamento tra i 27. In mezza Europa intanto è scattata l’allerta. In Francia le misure di sicurezza sono state rafforzate sin dall’attentato di Arras. Gli allarmi bomba si ripetono: ieri, per la seconda volta in pochi giorni è stata evacuata la Reggia di Versailles. Olanda e Francia hanno rafforzato i controlli alle frontiere