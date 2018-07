Amsterdam, 24 luglio 2018 - È allarme in Olanda, tra le donne alle quali nei mesi scorsi è stato somministrato Viagra come cura durante una gravidanza complicata. Questo farmaco era stato prescritto a scopo sperimentale, proprio per favorire la gestazione. Lo stop è stato deciso in seguito alla morte di 11 neonati al termine del trattamento. Lo riportano i giornali inglesi, riprendendo notizie diffuse da media olandesi. Le madri, in gravidanza, avevano assunto il sildenafil, nome commerciale Viagra, nell’ambito di una ricerca universitaria secondo cui la pillola blu, usata per la disfunzione erettile negli uomini, avrebbe avuto un ipotetico effetto terapeutico anche in ostetricia, in particolare nell’ipotesi che avrebbe rafforzato la gravidanza nei casi di distacco e insufficienza placentare.

Altri bimbi, coinvolti nell’esperimento realizzato in dieci ospedali olandesi, sono venuti al mondo con problemi ai polmoni. Il test è stato interrotto la scorsa settimana, scrive il Guardian, quando un comitato indipendente che sovrintendeva la ricerca ha scoperto che più bambini del previsto erano nati con problemi respiratori. In totale, 93 donne hanno assunto il farmaco come parte del trial. Diciassette bambini hanno sviluppato problemi ai polmoni e 11 non sono sopravvissuti.

Si teme che il farmaco abbia causato una vasocostrizione nelle arterie polmonari, con conseguenza deficit di ossigeno. In un’intervista al quotidiano olandese De Volkskrant, il direttore della ricerca, il ginecologo Wessel Ganzevoort, ha dichiarato: “Volevamo trovare un modo efficace per promuovere la crescita del bambino, è successo il contrario. Sono scioccato. Abbiamo già informato i colleghi ricercatori canadesi, che stanno conducendo uno studio simile“. La ricerca era iniziata nel 2015 e avrebbe dovuto proseguire fino al 2020, con la partecipazione di 350 pazienti.